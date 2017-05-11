Захарова упрекнула американские СМИ в выдумывании новостей

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Москва, 11 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения некоторых американских СМИ о визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в США «несусветным позором».



Американские СМИ развернули целую дискуссию о допуске прессы на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая прошла на днях в Вашингтоне. В четверг корреспондент CNN со ссылкой анонимный источник сообщил, что Белый дом недоволен публикацией фотографий Трампа со встречи с Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.



Мария Захарова поделилась, что CNN вновь попался на вранье. Они выпустили материал со ссылкой на свои «источники в Белом доме» о том, что Россия якобы обманула Вашингтон, опубликовав фотографии из Овального кабинета в ходе встречи Лаврова с Трампом.



Официальный представитель МИД РФ упрекнула телеканал CNN в том, что его сотрудники выдумывают новости, передает РИА Новости.



«CNN со своими «анонимными источниками в Белом доме», The Washington Post с заявлением о том, что «российская делегация могла занести в Белый дом шпионское оборудование» — какой же несусветный позор», — возмутилась Захарова.

Напомним, на Аляске началась встреча Арктического совета с участием Лаврова.