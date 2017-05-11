Асад назвал химатаку в Идлибе попыткой демонизировать власти Сирии

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Минск, 11 мая. Президент Сирии Башар Асад назвал химические атаки в Сирии элементом «демонизации» властей САР и попыткой оправдания военного вмешательства США в сирийский военный конфликт. Об этом лидер республики заявил в интервью для белорусского канала ОНТ.

Асад отметил, что кампания по «демонизации» официального Дамаска в глазах народа страны не принесла ожидаемых результатов. На следующей стадии имела место попытка дискредитировать правительство Сирии перед западными странами, чтобы обосновать военное вмешательство.

Асад обвинил США в прямых и косвенных формах поддержки запрещенных в России террористичских формирований «Исламское государство»* и «ан-Нусра».

Сирийский лидер полагает, что президент США Дональд Трамп находится сейчас в затруднительном положении, из которого он пытается выйти за счет агрессивной политики в отношении САР.

Накануне Саудовская Аравия поддержала создание зон деэскалации в Сирии. Одновременно Эр-Рияд высказался в пользу ухода Башара Асада.

* Организация запрещена на территории РФ.