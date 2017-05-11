На Аляске началась встреча Арктического совета с участием Лаврова

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Фэрбанкс, 11 мая. Заседание министров иностранных дел стран — членов Арктического совета с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова началось на Аляске.

Сообщается, что в начале встречи выступил национальный ансамбль коренных народов Аляски. В заседании принимают участие главы внешнеполитических ведомств стран — членов АС: Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции, а также представители коренных народов Севера.

Ожидается, что по результатам переговоров министры подпишут «Декларацию Фэрбанкса» и «Соглашение об усилении международного научного сотрудничества в Арктике», пишет ТАСС.

Напомним, МИД РФ призвал решить проблему «визового геноцида» граждан Крыма.