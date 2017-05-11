Bentley создаст автомобильный интерьер для вегетарианцев

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Москва, 11 мая. Производитель люксовых автомобилей Bentley ведет разработку альтернативных материалов отделки салона ради удовлетворения запросов клиентов-веганов, которые отказываются от использования материалов животного происхождения. Об этом заявил главный дизайнер Bentley Штефана Зилаффа.

«Мы не можем продать клиенту-вегану Bentley, на отделку интерьера которого уходит до 20 шкур животных. Вскоре мы представим Bentley с «веганским» интерьером. Это даст людям ощущение роскоши. Для отделки будем использовать протеин, грибную кожицу, материалы из медуз», — рассказал Зилафф.

Он подчеркнул, что в будущем компания продолжит поиск альтернативных материалов для отделки своих автомобилей.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz отзывает в России 78 автомобилей E-Class, которые были проданы с января 2016 года по февраль 2017 года.