Саудовская Аравия поддерживает создание зон деэскалации в Сирии

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Эр-Рияд, 11 мая. Саудовская Аравия поддерживает договоренности о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщил постоянный представитель государства при ООН Абдалла Аль-Муаллими.

Дипломат королевства расценивает установление зон деэскалации в качестве части процесса мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике. В то же время, Абдалла Аль-Муаллими убежден, что президент Сирии Башар Асад должен оставить свой пост.

Условия соглашения о создании зон деэскалации не предполагает участие в этом процессе Саудовской Аравии, — цитирует агентство РИА Новости.

Ранее Башар Асад заявил о готовности нанести удар по террористам в случае попыток нарушить соглашение о зонах деэскалации в САР.