«Честный и трудолюбивый»: Украинский депутат задекларировал 586 квартир

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Киев, 11 мая. Депутат совета города Ирпень в Киевской области Украины Игорь Оверко в 2016 году задекларировал 586 квартир. Об этом сообщает интернет-издание «Дни.ру».

Сам депутат заявил, что все заработал честно и скрывать свое богатство не намерен. При этом уточнил, что 400 квартир он успел уже продать, осталось 186 квартир. Цифры не складываются, но общественники обратили внимание на другое — зарплата по основному месту работы Оверко в ООО «Синергия» составила в прошлом году всего чуть более 20 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей).

Кроме того, у чиновника есть четыре жилых дома, 18 земельных участков и более 16 миллионов гривен сбережений. Игорь Оверко при этом называет себя «честным и трудолюбивым» человеком.