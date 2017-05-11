Новосибирские школьники связали девочку и попытались выкинуть ее в окно

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Новосибирск, 11 мая. Мальчики в масках напали на одноклассницу после уроков. Родители девочки обратились в полицию.

Хулиганы схватили свою одноклассницу, связали ее и попытались вытолкнуть в открытое окно на втором этаже. Испуганная школьница вырвалась и упала с подоконника на пол. В этот момент, воспользовавшись ее беспомощностью, один из нападавших попытался поджечь ей волосы, но девочка выбила из рук зажигалку и убежала.

Школьница рассказала об инциденте своим родителям, которые сразу же обратились в полицию. Девочка добавила, что мальчишки ей уже угрожали и от их проделок пострадала еще одна ученица.

Директор школы пообещал провести свое расследование, а в пресс-службе МВД заявили, что проверят все обстоятельства случившегося, сообщает «Пятый канал».

Напомним, заведующая столовой лагеря в Удмуртии, где отравились дети, признала свою вину.