Захарова: США не препятствовали публикации фото со встречи Лаврова и Трампа

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Москва, 11 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения анонимных источников CNN в Белом доме о том, что российская сторона якобы солгала по поводу фотографий с закрытой встречи Дональда Трампа и Сергея Лаврова.

В четверг CNN со ссылкой на неназванный источник в администрации президента США сообщил, что Белый дом якобы недоволен из-за публикации фотографий Трампа со встречи с Лавовым и послом России в США Сергеем Кисляком.

В свою очередь Захарова отметила, что США не обращались к России с просьбой не публиковать фотографии встречи президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Формат съемки не предполагал засекречивания фотографий. Американская сторона не обращалась с просьбой не публиковать фотографии», — пояснила Захарова.

Она подчеркнула, что фотосъемка была тщательным образом согласована с американской стороной и никаких ограничений на публикацию фотографий не было.