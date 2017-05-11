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Политика
Асад сравнил конфликт в Сирии с войной Советского Союза против фашизма

Асад сравнил конфликт в Сирии с войной Советского Союза против фашизма

22:34  11 Мая 2017
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Асад сравнил конфликт в Сирии с войной Советского Союза против фашизма

Дамаск, 11 мая. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад сравнил военный конфликт в Сирии с войной СССР против фашизма в Великой Отечественной Войне. Слова сирийского лидера цитирует Sana.

По мнению Асада, хотя средства ведения военных действий изменились, их сущность осталась неизменной. Глава САР обвинил страны Запада в использовании терроризма для порабощения других народов. Целью нацизма было господствовать в мире, — сказал Асад.

Он также подчеркнул, что Сирии приходится иметь дело не только с террористами, но и с их покровителями.

Накануне Башар Асад заявил, что военные России и Сирии не позволят нарушать договоренности о зонах деэскалации.

#башарасад
Сергей Свазовский
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