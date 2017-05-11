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Политика
Асад: Создание зон деэскалации в Сирии дает боевикам шанс одуматься

Асад: Создание зон деэскалации в Сирии дает боевикам шанс одуматься

22:45  11 Мая 2017
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Асад: Создание зон деэскалации в Сирии дает боевикам шанс одуматься

Дамаск (Сирия), 11 мая. Создание зон деэскалации на территории Сирии дает возможность террористам сложить оружие и получить амнистию. Об этом журналистам заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

«Это шанс для человека с ружьем одуматься и определить свой юридический статус. Другими словами, за сложением оружия следует амнистия», — подчеркнул сирийский политик в интервью белорусским СМИ.

Напомним, ранее президент САР Башар Асад указал на то, что Дамаск прикладывает усилия для возвращения беженцев.

#асад
Алексей Громов
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