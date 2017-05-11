Появилось видео, на котором водитель «Нивы» переезжает двух бабушек

В закладки

Скопировать

Николаевск-на-Амуре, 11 мая. Днем в в Николаевске-на-Амуре произошло ДТП: водитель «Нивы» стал сдавать назад и не заметил, что под колеса его автомобиля попали две пожилые женщины.

На видео видно, что мужчина несколько раз проехал по пенсионеркам, но потом понял, что происходит что-то страшное. После происшествия водитель объяснил сотрудникам полиции, что не видел женщин, которые, скорее всего, попали в «мертвую зону». Сам же он посчитал, что наехал на бордюр.

Сейчас обе пожилые женщины находятся в больнице, передает Life.

Напомним, водителя BMW, избившего в Москве женщину на глазах ее детей, задержала полиция.