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Дамаск, 11 мая. Президент Сирии Башар Асад заявил, что военнослужащие Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики будут пресекать попытки террористов нарушить достигнутые договоренности о зонах деэскалации в САР.

Асад добавил, что российских и сирийских лидеров поддержат также военнослужащие Ирана и движение «Хезболла». Лидер САР подчеркнул готовность атаковать позиции террористов, если те попытаются нарушить соглашение о зонах деэскалации.

Накануне сообщалось, что участие Соединенных Штатов в контроле зон деэскалации возможно лишь с согласия официального Дамаска.