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Общество
МФЦ получат право предоставлять услуги ЗАГС

МФЦ получат право предоставлять услуги ЗАГС

22:12  11 Мая 2017
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МФЦ получат право предоставлять услуги ЗАГС

Москва, 11 мая. Многофункциональные центры предоставления государственных услуг будут наделены правом предоставления услуг ЗАГСов. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Савва Шипов.

«Услуги ЗАГСов будут предоставляться в МФЦ в полном объеме. Это значит, что не только будут приниматься документы, но и регионы смогут полностью организовать эту работу на местах», — рассказал Шипов в комментарии «Интерфаксу».

Он также добавил, что разработанный министерством законопроект уже внесен в Госдуму. В случае его принятия МФЦ получит право выдавать свидетельства о рождении и смерти, а также регистрировать акты гражданского состояния.

#шипов
Алексей Громов
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