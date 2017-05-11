МФЦ получат право предоставлять услуги ЗАГС

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Москва, 11 мая. Многофункциональные центры предоставления государственных услуг будут наделены правом предоставления услуг ЗАГСов. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Савва Шипов.

«Услуги ЗАГСов будут предоставляться в МФЦ в полном объеме. Это значит, что не только будут приниматься документы, но и регионы смогут полностью организовать эту работу на местах», — рассказал Шипов в комментарии «Интерфаксу».

Он также добавил, что разработанный министерством законопроект уже внесен в Госдуму. В случае его принятия МФЦ получит право выдавать свидетельства о рождении и смерти, а также регистрировать акты гражданского состояния.