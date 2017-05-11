Цирк на Фонтанке оштрафовали за незаконную закупку программы «Салют Победы»

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Санкт-Петербург, 11 мая. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Петербургу приняло решение оштрафовать на 200 тысяч рублей Большой Санкт-Петербургский государственный цирк.

Как отметили представители ведомства, руководство цирка организовало незаконную закупку программы «Салют Победы». Сумма сделки составила 7,7 миллиона рублей.

«Цирк неправомерно заключил договор без проведения торгов с ФКП «Росцирк», также нарушил сроки размещения извещения о закупке», — цитирует заявление ФАС издание «Известия».

Напомним, ранее стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о покупке контрольного пакета акций РБК.