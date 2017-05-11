Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Белый дом подтвердил соблюдение всех процедур при съемке Трампа и Лаврова

Белый дом подтвердил соблюдение всех процедур при съемке Трампа и Лаврова

21:59  11 Мая 2017
198

Белый дом подтвердил соблюдение всех процедур при съемке Трампа и Лаврова

Вашингтон, 11 мая. Фотокорреспондент ТАСС был допущен в Овальный кабинет Белого дома для съемок встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова с соблюдением всех необходимых процедур. Об этом сообщили в администрации президента Соединенных Штатов.

По словам представителя Белого дома Сары Хакаби-Сандерс, в ходе съемок необходимый протокол был соблюден в полном объеме.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике реакцию американских СМИ на публикацию фотографий  встречи Дональда Трампа с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

#сергейлавров #дональдтрамп #сарасандерс
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть