Белый дом подтвердил соблюдение всех процедур при съемке Трампа и Лаврова

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 11 мая. Фотокорреспондент ТАСС был допущен в Овальный кабинет Белого дома для съемок встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова с соблюдением всех необходимых процедур. Об этом сообщили в администрации президента Соединенных Штатов.

По словам представителя Белого дома Сары Хакаби-Сандерс, в ходе съемок необходимый протокол был соблюден в полном объеме.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике реакцию американских СМИ на публикацию фотографий встречи Дональда Трампа с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.