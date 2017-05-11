Трамп может назначить на пост директора ФБР бывшего конгрессмена
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Вашингтон, 11 мая. На пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов Америки претендует бывший конгрессмен от штата Мичиган Майк Роджерс. Об этом американским журналистам сообщил источник в Белом доме.
Согласно предварительным данным, Роджерса хорошо знают во внешнеполитических и разведывательных кругах США.
Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми. При этом на освободившуюся должность претендуют пять человек.
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