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Трамп может назначить на пост директора ФБР бывшего конгрессмена

Трамп может назначить на пост директора ФБР бывшего конгрессмена

22:11  11 Мая 2017
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Трамп может назначить на пост директора ФБР бывшего конгрессмена

Вашингтон, 11 мая. На пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов Америки претендует бывший конгрессмен от штата Мичиган Майк Роджерс. Об этом американским журналистам сообщил источник в Белом доме.

Согласно предварительным данным, Роджерса хорошо знают во внешнеполитических и разведывательных кругах США.

Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми. При этом на освободившуюся должность претендуют пять человек.

Алексей Громов
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