ЛНР: Украина с 5 мая полностью прекратила подачу воды в республику

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Луганск, 11 мая. Украинская сторона с 5 мая полностью прекратила подачу воды в Луганскую народную республику. Об этом заявил директор государственного предприятия «Лугансквода» Александр Авершин.

«На сегодняшний день все города и населенные пункты ЛНР обеспечиваются водой только за счет объемов, добываемых на территории республики, в связи с этим мы испытываем дефицит, который составляет около 30%», — отметил Авершин.

Ранее представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы не принимать от Луганска оплату за поставку воды.