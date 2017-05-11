Киев объяснил, почему разрешил въезд конкурсанту «Евровидения» из Болгарии

В закладки

Скопировать

Киев, 11 мая. В Киеве объяснили, что не могут применить к участнику «Евровидения – 2017» от Болгарии Кристиану Костову соответствующие санкции за поездку в Крым в 2014 году.

Украинская сторона сообщила, что на момент поездки певца в Крым он еще был несовершеннолетним. Это означает, что он не мог самостоятельно принимать решения и явно ехал на полуостров в сопровождении взрослых. Также уточняется, что закон, предусматривающий ответственность за нарушение порядка въезда в Крым, вступил в силу только в конце 2014 года.

Стоит отметить, что букмекеры считают Костова одним из наиболее вероятных победителей конкурса — наряду с итальянцем Франческо Габбиани и португальцем Сальвадором Собралем, передает «Газета.Ru».

Напомним, ранее украинцев повергли в шок запредельные траты Киева на «Евровидение».