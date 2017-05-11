Фотограф ТАСС, снимавший встречу Трампа и Лаврова, призвал СМИ США не терять достоинства

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Москва, 11 мая. Фотокорреспондент ТАСС Александр Щербак, снимавший встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, призвал американские СМИ сохранять чувство профессионального достоинства. Соответствующую запись журналист сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Щербак от метил, что абсурдными обвинениями его американские коллеги пытаются оправдать собственные провалы в освещении мероприятия.

Следует отметить, что корреспондент ТАСС Александр Щербак вел съемку для российского внешнеполитического ведомства. Все необходимые формальности были соблюдены.

Ранее Мария Захарова прокомментировала реакцию американских СМИ на публикацию фотографий Дональда Трампа и Сергея Лаврова.