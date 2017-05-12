Сирия итоги за сутки на 12 мая 06.00: «Тигры» несут потери в Алеппо, ВКС РФ и «Хезболла» готовятся освобождать Дейр эз-Зор от ИГ

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Сирия, 12 мая. «Исламское государство» оказывает ожесточенное сопротивление сирийской армии в восточной части провинции Алеппо. Российская авиация и отряды «Хезболлы» передислоцируются в провинцию Хомс в рамках подготовки к кампании по снятию блокады ИГ* с Дейр эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила от исламистов ряд строений на востоке Дамаска; поставила ультиматум засевшим к югу от столицы боевикам ИГ; несет потери при наступлении на позиции ИГ к востоку от Алеппо; продолжает на нескольких направлениях кампанию против ИГ к востоку от Хомса; ликвидировала ряд полевых командиров к северу от Хамы.

«Исламское государство»: опубликовало снимки атак на позиции САА к востоку от Алеппо; пыталось вернуть себе позиции в к западу от города Табка в провинции Ракка.

Курды: вели военные действия против протурецких боевиков к северу от Алеппо; отразили атаку террористов к западу от Табки, уничтожив несколько десятков радикалов; назвали следующую целью в кампании по освобождению Ракки.

Международная коалиция: в результате авианалетов союзников в Сирии с начала мая погибли по меньшей мере 84 мирных жителя.

Провинция Дамаск

Ситуация в восточных предместьях Дамаска за минувшие сутки оставалось нестабильной. Вывод второй партии боевиков из квартала Барза вновь был отложен. По данным информационного агентства F.S.N.N. причиной задержки стали разногласия между исламистскими группировками. Близкие к оппозиции источники, в свою очередь, возлагают ответственность на сирийское правительство, которое, якобы, отказалось выпустить из тюрьмы 15 заключенных, вопреки достигнутой договоренности.

В квартале Аль-Кабун силы Башара Асада возобновили операцию против сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и ее союзников. По данным активистов, в ходе успешного наступления в восточном секторе квартала сирийской армии удалось освободить от исламистов район, прилегающий к мечети Ат-Таква, а также электростанцию на северо-западе Аль-Кабуна.

В то же время между правительством и блокированными в Аль-Кабуне боевиками продолжаются переговоры о сдаче квартала. Активисты сообщают, что предварительное соглашение об эвакуации исламистов в провинцию Идлиб было достигнуто, однако наиболее упорные радикалы не желают смиряться с поражением и возобновили обстрел жилых пригородов столицы. Тем не менее, большинство базирующихся в районе подразделений САА приостановили военные действия против незаконных формирований.

Вооруженный конфликт между исламистскими формированиями в Восточной Гуте Дамаска разгорелся вновь, вовлекая все новых участников. Командование «Ахрар аш-Шам» заявило, что боевики «Файлак ар-Рахман» атаковали штабы группировки в городе Арбин. Несколько исламистов обороняющейся стороны получили ранения и были взяты в плен. По данным информационного портала Damascus Now, в ходе вспыхнувших в населенном пункте столкновений радикалами использовалась тяжелая военная техника.

Напомним, что до настоящего момента группировка «Ахрар аш-Шам» стремилась сохранять нейтральную позицию в ходе конфликта, участниками которого изначально являлись «Организация освобождения Леванта» и союзное ей формирование «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировка «Джейш аль-Ислам»***** с другой. Тем не менее, в свете последних событий война между радикалами в Восточной Гуте приняла новый оборот, крайне угрожающий для местного населения.

Эвакуация второй группы боевиков «Организации освобождения Леванта» из лагеря палестинских беженцев Ярмук к югу от столицы была отложена по причине массированной атаки ИГ на позиции группировки. В ответ сирийская армия поставила засевшим в Ярмуке террористам «Исламского государства»* ультиматум. Если радикалы не согласятся сдать лагерь, а также прилегающие к нему районы Ат-Тадамун и Аль-Хаджар Аль-Асвад в ближайшие недели, силы Башара Асада начнут операцию по зачистке района. Об этом сообщил информационный портал Al-Masdar News.

По данным Damascus Now, полевой командир ИГ Фирас Ганнам, известный также как Абу Марим, был найден убитым в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад. Ликвидации высокопоставленного боевика предшествовало обвинение в ренегатстве, предъявленное ему «товарищами по оружию».

Провинция Латакия

Местные активисты сообщают, что крупная часть группировки ВКС РФ, базирующейся на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия, передислоцируется в провинции Хомс.

Данная информация имеет особое значение в свете заявлений представителей сирийского командования о крупном наступлении, готовящемся к востоку от Пальмиры с целью снять блокаду ИГ с Дейр эз-Зора и обезопасить от террористов границу с Ираком.

Провинция Алеппо

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Ситуация в районе Алеппо остается напряженной, несмотря на вступление в силу меморандума о создании зон безопасности. За минувшие сутки СМИ дважды сообщали, что частично контролирующие пригороды столицы региона боевики нарушили объявленное перемирие, обстреляв квартал Аз-Захра, западное предместье столицы региона. Данных о пострадавших среди мирного населения не поступало. Боевики «Ахрар аш-Шам» также наносили удары из систем залпового огня «Град» по селению Аль-Вудейхи к югу от Алеппо. Поступали неподтвержденные сообщения о прямых попаданиях в скопления военнослужащих сирийской армии.

В северной части провинции продолжается вооруженный конфликт между «Демократическими силами Сирии» (SDF)**** и пользующейся поддержкой Анкары «Свободной сирийской армией» (ССА)**. Столкновения фиксировались накануне активистами в районе населенного пункта Твейс близ города Мариа. Турецкая артиллерия, в свою очередь, обстреляла позиции курдов в окрестностях селения Джундейрис близ города Африн.

«Демократические силы» тем временем нанесли удары по позициям «Организации освобождения Леванта» в районе населенного пункта Дарат Изза. Напомним, что днем ранее исламисты атаковали удерживаемое курдами селение Газавия. Данные события поставили «Демократические силы» перед необходимостью обеспечить безопасность тылов в регионе.

В восточной части провинции сирийская армия, в авангарде которой идут бойцы спецподразделения «Тигры», при активной поддержке ВКС РФ развивает наступление на позиции ИГ. Ожесточенные бои шли на протяжении минувших суток в районе блокированного с трех сторон военного аэродрома «Аль-Джирах».

За последние 24 часа неоднократно поступали сообщения о потерях в рядах военнослужащих Башара Асада. Подконтрольные ИГ СМИ опубликовали снимки и видеозаписи, подтверждающие информацию об атаках по меньшей мере двух смертников на заминированных автомобилях и беспилотников группировки в районе населенных пунктов Атшана, Аль-Маамура, Хараидж Дахам и Джирах Сагир. В результате было уничтожено или выведено из строя несколько единиц военной техники, в том числе танк Т-72. Достоверных данных о количестве погибших в рядах Башара Асада не поступало.

Военные эксперты предполагают, что командующий «Тигров» бригадный генерал Сухейль аль-Хасан может пересмотреть план операции с целью свести к минимуму потери в рядах своих войск. Необходимо, впрочем, напомнить, что сам военачальник, чье прозвище и дало название всему подразделению, в настоящий момент находится на фронте под Пальмирой, где готовится возглавить ударную группировку, которая в ближайшее время начнет наступление на Дейр эз-Зор. По данным информационного агентства Al-Masdar News, в район Пальмиры также отбыли из провинции Алеппо около ста бойцов ливанской «Хезболлы».

Напомним, что после освобождения авиабазы «Аль-Джирах» силы Башара Асада предположительно будут развивать наступление вдоль берега Евфрата на населенный пункт Маскана, последний оплот ИГ в регионе. Далее перед «Тиграми», элитным подразделением сирийской армии, будет открыта дорога в провинцию Ракка.

Провинция Хомс

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Накануне утром в Хомсе завершился вывод девятой партии отказавшихся сложить оружие боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваир. По данным сирийского информационного агентства САНА, в город Джараблус к северу от Алеппо были эвакуированы 260 радикалов и 1372 мирных жителя на 41 автобусе. Губернатор провинции Хомс Талаль аль-Барази заявил журналистам, что последняя партия боевиков покинет Аль-Ваир 20 мая. По данным активистов, эвакуированные боевики благополучно добрались до города Аль-Баб в провинции Алеппо.

Основные военные действия на востоке региона на протяжении минувших суток разворачивались в районе гор Аш-Шумария, где силы Башара Асада продолжали наступление на позиции ИГ. Неоднократно поступали сообщения об ожесточенных боях. Силы Башара Асада уничтожили несколько единиц техники противника в селениях Аль-Мушейрифа Аль-Джанубия, Хабра Аль-Гарбия, Хабра аш-Шаркия, Рас ат-Тавиль, Талаа аш-Шаркия и Умм Сихридж. Радикалы также понесли потери в живой силе. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

По данным информационного портала Damascus Now, террористы, в свою очередь, обстреляли из гранатометов и пулеметов селение Максир аль-Хисан. Данных о пострадавших не поступало.

Ожесточенны столкновения также фиксировались активистами в районе силосных башен, у перекрестка Ат-Талила и в окрестностях солончака Аль-Мох к востоку от Пальмиры, а также близ освобожденного газового месторождения Аш-Шаир к северо-западу от древнего города.Боевая авиация наносила массированные удары по скоплениям террористов.

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Напомним, что силы Башара Асада развивают наступление на позиции ИГ к востоку от Хомса в нескольких направлениях. Продвигаясь на север, сирийская армия заняла в течение последних недель ряд ключевых высот в районе гор Аш-Шумария и одновременно освободила от радикалов располагающееся к востоку месторождение Аш-Шаир. Таким образом, правительственные войска планомерно приближаются к границе с провинцией Хама с целью обезопасить стратегически важное шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо.

К востоку от Пальмиры сирийской армии не удалось достичь столь заметных успехов, однако по данным военных источнико, в районе формируется ударная группировка, которая в ближайшем будущем начнет кампанию по снятию блокады с располагающегося в 170 километрах к северо-западу Дейр эз-Зора.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре на протяжении минувших суток продолжались затяжные бои между сирийской армией и ИГ. Ожесточенные столкновения фиксировались активистами в кварталах Ар-Рушдия, Аль-Муваззафин и Аль-Хвеика, а также в районе кладбища к югу от города. Стороны вели взаимный обстрел. По данным информационного портала DeirEzzor 24, под огнем радикалов вновь оказался блокированный квартал Аль-Кусур. Данных о пострадавших не поступало.

Сирийское командование продолжает перебрасывать в район Дейр эз-Зор свежие подразделения. Информационный портал BNN сообщил, что днем ранее на базу 137-го полка в окрестностях города прибыли три вертолета с военнослужащими из города Аль-Камышлы в провинции Аль-Хасака.

Гуманитарная ситуация в захваченных террористами районах провинции остается критической. Накануне ночью ВВС международной коалиции нанесли удары по жилому дому, превращенному боевиками в склад с оружием. В результате погибли 20 человек, в том числе мирные жители. Кроме того, было уничтожено 12 единиц техники группировки. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар».

Провинция Даръа

Ситуация в городе Даръа и его окрестностях остается напряженной, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации. В столице региона продолжаются военные действия между сирийской армией с одной стороны и «Организацией освобождения Леванта» и ее союзниками с другой. Активисты утверждают, что правительственные войска нанесли накануне несколько ударов по позициям исламистов в захваченном районе Даръа аль-Балад.

Согласно поступающим данным, под обстрелом также оказались объекты радикалов в окрестностях населенных пунктов Аль-Ядуда, Аль-Гария Аль-Гарбия, Ильма и Хараб аш-Шахм. В районе населенного пункта Ибтаа на мине взорвался автомобиль «Свободной сирийской армии», один из боевиков скончался от полученных ранений.

Действующие в западной части региона незаконные вооруженные формирования заявили о создании нового командного штаба в рамках кампании против присягнувшей на верность ИГ группировки «Джейш Халид Бин аль-Валид». В состав нового формирования вошло восемь группировок.

Напомним, что в феврале этого года террористам в ходе крупного наступления удалось захватить населенные пункты Тасиль, Сахм, Адаван, Джиллин, а также стратегически важные высоты Телль Аштара и Телль аль-Джумуа. Несмотря на многочисленные попытки местных боевиков вернуть себе утерянные позиции, обширные районы в регионе все еще остаются под контролем связанной с ИГ группировки.

Боевики ССА застрелили женщину при раздаче гуманитарной помощи беженцам, проживающим в лагере Ар-Рукбан в южной части провинции Даръа на границе с Иорданией. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар». Причина инцидента не поясняется.

Снимки беспилотников подтверждают, что командование США и Иордании сосредоточило крупные силы у границы провинции Даръа. Пресс-центр ливанской «Хезболлы» опубликовал карту с позициям подразделений, предположительно готовящихся к вторжению на территорию Сирию.

Напомним, что за последние недели СМИ неоднократно сообщали о том, что Вашингтон и Амман готовятся к военной интервенции. Одновременно с этим поддерживаемая США и Иорданией «Свободная сирийская армия» начала наступление на позиции сил Башара Асада к востоку от Дамаска. Военные эксперты считают, что боевики ССА действуют согласно американскому плану, целью которого является контроль над приграничными районами. Сирийское командование, в свою очередь, приступает к крупной кампании с целью обезопасить границу с Ираком от ИГ.

Провинция Ракка

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«Демократические силы Сирии», освободившие накануне город Ат-Табка и Евфратскую ГЭС на западе провинции Ракка, продолжают кампанию против ИГ в регионе. Зачистив обширную территорию к северу от Ракки, оставленную радикалами практически без боя, курдские формирования возобновили наступление на «столицу халифата». Ранее в пресс-центре операции «Гнев Евфрата» заявили, что после освобождения селений Аль-Джалла и Майсалун отряды SDF, поддерживаемые международной коалицией, приблизились к Ракке на семь километров с северного направления.

Официальный представитель SDF Талаль Салу заявил журналистам, что силы, участвующие в операции «Гнев Евфрата», будут планомерно развивать наступление на Ракку с северного, западного и восточного направлений, готовясь к штурму города. Следующей целью курдов на западе провинции является город Аль-Мансура, оставшийся после падения Ат-Табки крупнейшим оплотом террористов в этой части региона.

В попытке вернуть себе утерянные позиции боевики начали крупное наступление на селения Аид Кабир и Аль-Мушейрифа к западу от Ат-Табки. В ходе ожесточенных столкновений были уничтожены 26 радикалов и три оснащенных пулеметами автомобиля. Потери SDF не оглашались. Об этом сообщили в пресс-центре «Демократических сил».

ВВС международной коалиции тем временем продолжают сеять хаос в регионе.

Информационный портал Damascus Now сообщил, что в результате налета союзной авиации на селение Ар-Румейла к северо-востоку от Ракки погибли пять семей. Точное число жертв среди местного населения не оглашалось.

По данным близкого к оппозиции информационного агентства Shaam News, жертвами налета союзной авиации на селении Бир аль-Хашм на севере региона стали 13 мирных жителей, десятки человек получили ранения. Еще три человека погибли в результате авиаудара по мотоциклу в селении Аль-Кану к западу от Ракки.

Базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека», в свою очередь, сообщил о трех погибших на востоке региона без уточнения конкретного района. Таким образом, жертвами налетов коалиции в Сирии за первые 11 дней мая стали, по данным правозащитной организации, 84 человека, в их числе 21 ребенок и 11 женщин.

Провинция Хама

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Ситуация в северо-западной части провинции Хама на протяжении минувших суток оставалась напряженной по причине военные действия между сирийской армией с одной стороны и «Организацией освобождения Леванта» и ее союзниками с другой. В ходе столкновений были ликвидированы полевые командиры группировок «Джейш аль-Изза» (формирования ССА) Халид Абду аш-Шимали, «Файлак ар-Рахман» Ахмад Халид аль-Лабан и «Джейш ан-Наср» Хасан Ридван Ас-Савади и Умран Мутиа Аллуш. Об этом заявило командование вышеупомянутых формирований.

Стороны вели взаимный обстрел. Поступали неподтвержденные сообщения о потерях правительственных войск в районе освобожденного селения Аз-Зилакият.

Одновременно с этим радикалы активизировались в западной части региона. По данным портала Damascus Now, сирийская армия отразила атаку исламистов в районе Ас-Сатхият к западу от города Саламия. Данных о потерях в рядах правительственных войск не поступало. Боевая авиация, в свою очередь, нанесла удары по объектам ИГ в районе города Укейрибат.

Напомним, что радикалы ИГ и «Организации освобождения Леванта» периодически проверяют на прочность позиции САА в районе Саламии в попытке перерезать стратегически важное шоссе, связывающее город Алеппо с другими регионами страны.

Провинция Аль-Хасака

ВВС международной коалиции нанесли удары по населенному пункту Маркада, последнему оплоту ИГ в провинции Аль-Хасака. Подконтрольные террористам СМИ сообщают о гибели при налете четырех мирных жителей. Все жертвы являются членами одной семьи.

Ирак

Правительственные войска продолжают операцию по освобождению от ИГ западной части Мосула. Ожесточенные бои идут на узких улочках Старого города.

Освободив от радикалов квартал Аль-Харамат 2, силы безопасности смогли развить наступление в квартале Аль-Иктисадиин (квартале экономистов), уничтожив при этом несколько десятков террористов. На крышах высотных строений расположились снайперы иракской армии. Укрепленные пункты боевиков оказались в окружении. Вместе с тем, антитеррористические подразделения смогли открыть дополнительный путь снабжения из района города Талль Афар к западу от Мосула. Об этом сообщил командующий федеральной полиции Ирака генерал-лейтенант Раид Джудат.

Ожесточенные бои также шли в квартале Ярмук. Российский телеканал RT опубликовал видео с места событий.

Командующий генштаба ВС Ирака генерал-лейтенант Осман Аль-Ганими заявил, что успехи, достигнутые правительственными войсками в ходе кампании, позволяют надеяться на освобождение города до начала месяца Рамадан.

* Организация запрещена на территории РФ.