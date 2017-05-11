Трамп: Директор ФБР трижды заверял, что расследование не касается президента

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Вашингтон, 11 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми три раза заверял его в том, что он не является фигурантом расследования о «связях с Россией».

«Я его спрашивал об этом, да. Я сказал: «Если это возможно, скажите мне: «Нахожусь ли я под следствием?» Он отвечал: «Нет, вы не находитесь под следствием», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

Глава Белого дома также добавил, что давно собирался уволить Коми, несмотря на наличие или отсутствие каких-либо рекомендаций по этому поводу со стороны других чиновников администрации.

Накануне Дональд Трамп освободил от должности директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора Джеффа Сешнса. Президент США заявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР. Позднее стало известно, что Коми руководил расследованием о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.