Асад: Препятствия для возращения беженцев в Сирию отсутствуют
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Дамаск (Сирия), 11 мая. Возвращение беженцев на территорию Сирии является важной задачей для Дамаска. Об этом журналистам заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.
«Для возвращения приемлем любой день. И нет никаких препятствий. Власть прилагает и будет прилагать максимум усилий, чтобы способствовать возвращению переселенцев», — подчеркнул глава государства в интервью телеканалу ОНТ.
Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш указал на то, что победителей в конфликте на территории САР не будет.
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