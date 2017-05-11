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Политика
Асад: Препятствия для возращения беженцев в Сирию отсутствуют

Асад: Препятствия для возращения беженцев в Сирию отсутствуют

21:54  11 Мая 2017
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Асад: Препятсвия для возращения беженцев в Сирию отсутсвуют

Дамаск (Сирия), 11 мая. Возвращение беженцев на территорию Сирии является важной задачей для Дамаска. Об этом журналистам заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

«Для возвращения приемлем любой день. И нет никаких препятствий. Власть прилагает и будет прилагать максимум усилий, чтобы способствовать возвращению переселенцев», — подчеркнул глава государства в интервью телеканалу ОНТ.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш указал на то, что победителей в конфликте на территории САР не будет.

Алексей Громов
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