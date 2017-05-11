Асад: Препятствия для возращения беженцев в Сирию отсутствуют

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Дамаск (Сирия), 11 мая. Возвращение беженцев на территорию Сирии является важной задачей для Дамаска. Об этом журналистам заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

«Для возвращения приемлем любой день. И нет никаких препятствий. Власть прилагает и будет прилагать максимум усилий, чтобы способствовать возвращению переселенцев», — подчеркнул глава государства в интервью телеканалу ОНТ.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш указал на то, что победителей в конфликте на территории САР не будет.