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Политика
Асад рассказал, когда он готов пойти на уступки по Сирии

Асад рассказал, когда он готов пойти на уступки по Сирии

21:41  11 Мая 2017
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Асад рассказал, когда он готов пойти на уступки по Сирии

Дамаск (Сирия), 11 мая. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад не намерен идти на уступки в том случае, если речь идет о сохранении суверенитета и независимости страны. Об этом глава государства заявил журналистам в четверг.

«Я могу уступить в личных вопросах, но не в том, что касается суверенитета, национальных интересов, конституции и независимости», — подчеркнул сирийский политик в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров указал на то, что борьба с терроризмом является ключом к урегулированию конфликта в Сирии.

#сирия #асад
Алексей Громов
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