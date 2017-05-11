Скончалась известный драматург, автор программы «Минута молчания» Галина Шергова

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Москва, 11 мая. Советский и российский сценарист и кинодраматург Галина Шергова умерла в Москве на 94-м году жизни. Об этом сообщила ее семья.

Причина смерти Шерговой пока не названа. Время и место прощания с драматургом будет объявлено несколько позже.

Галина Шергова получила известность благодаря документальным фильмам «Трагедия Перу», «Родословная подвига», «Стратегия победы», а также «Несокрушимая и легендарная». Она была автором программы «Минута молчания», увидевшей свет в 1965-м году. Шергова удостоилась премии «Лавровая ветвь», а также Государственной премии СССР.

Накануне стало известно о смерти российского кинокритика Даниила Дондурея.