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Политика
Белый дом объяснил, с чем связан указ Трампа об усилении кибербезопасности

Белый дом объяснил, с чем связан указ Трампа об усилении кибербезопасности

21:29  11 Мая 2017
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Белый дом объяснил, с чем связан указ Трампа об усилении кибербезопасности

Вашингтон, 11 мая. Указ президента США о мерах безопасности в киберпространстве не связан с действиями России, а продиктован потребностями США. Об этом заявил советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт.

По его словам, данный указ отвечает потребностям политики сдерживания в киберпространстве.

«Русские — не единственные, кто ведет себя в интернете негативно. Русские, китайцы, иранцы, другие страны мотивированы к тому, чтобы использовать кибервозможности США, чтобы атаковать наш народ, наше правительство и нашу информацию», — заявил Боссерт.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на усиление безопасности в киберпространстве.

#трамп
Алексей Громов
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