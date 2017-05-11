Сирия новости 11 мая 22.30: новые участники в войне между исламистами под Дамаском, курды назвали следующую цель после Табки

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Сирия, 11 мая. В вооруженный конфликт между исламистскими формированиями в Восточной Гуте Дамаска вступила еще одна группировка. «Демократические силы Сирии» сообщили, какой город в провинции Ракка будет освобожден от ИГ* следующим. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): провела обмен пленными с группировкой «Джейш аль-Ислам»***** к югу от Дамаска; по неподтвержденным данным, несет потери под огнем радикалов в провинциях Алеппо и Хама, нанесла массированные удары по объектам ИГ к востоку от Хомса.

«Исламское государство»*: несет потери в восточной части провинции Хомс.

Курды: сообщили о дальнейших планах в рамках кампании по освобождению от ИГ города Ракка.

Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте Дамаска во второй половине дня обострилась. Затихший было вооруженный конфликт между исламистскими формированиями вспыхнул вновь, вовлекая все новых участников. Командование «Ахрар аш-Шам» заявило, что боевики «Файлак ар-Рахман» атаковали штабы группировки в городе Арбин. Несколько исламистов обороняющейся стороны получили ранения и были взяты в плен. По данным информационного портала Damascus Now, в ходе вспыхнувших в населенном пункте столкновений радикалами использовалась тяжелая военная техника.

Напомним, что до настоящего момента группировка «Ахрар аш-Шам» стремилась сохранять нейтральную позицию в ходе конфликта, участниками которого изначально являлись сформировавшаяся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалиция «Хайат Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и союзное ей формирование «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировка «Джейш аль-Ислам» с другой. Тем не менее, в свете последних событий война между радикалами в Восточной Гуте приняла новый оборот, крайне угрожающий для местного населения.

Необходимо также упомянуть, что по мнению экспертов, основной причиной конфликта являются вовсе не идеологические разногласия между сторонами, но стремление установить контроль над ресурсами в регионе.

К югу от Дамаска боевики «Джейш аль-Ислам» провели обмен пленными с правительственными войсками. Активисты сообщают, что власти освободили из заключения четырех отбывавших наказание женщин, связанных с радикальной группировкой. Еще два боевика будут отпущены на свободу в ближайшее время. Исламисты, в свою очередь, передали сирийской армии мирного жителя, обвиненного в подпольной деятельности в пользу правительства, и его жену.

Провинция Алеппо

Ситуация в окрестностях Алеппо вновь обострилась, несмотря на действие меморандума о зонах деэскалации. По данным активистов, вооруженные исламисты вновь нарушили режим прекращения огня, уже второй раз за сутки обстреляв квартал Аз-Захра, западное предместье столицы региона. Боевики «Ахрар аш-Шам», в свою очередь, наносят удары из систем залпового огня «Град» по селению Аль-Вудейхи к югу от Алеппо. Поступают сообщения о прямых попаданиях в скопления военнослужащих сирийской армии.

Провинция Хомс

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Правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс. В районе гор Аш-Шумария силы Башара Асада уничтожили несколько единиц техники противника в селениях Аль-Мушейрифа Аль-Джанубия, Хабра Аль-Гарбия, Хабра аш-Шаркия, Рас ат-Тавиль, Талаа аш-Шаркия и Умм Сихридж. Радикалы также понесли потери в живой силе. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Одновременно с этим ожесточенные столкновения фиксируются активистами в районе силосных башен и у перекрестка Ат-Талила к востоку от Пальмиры, а также в окрестностях освобожденного газового месторождения Аш-Шаир к северо-западу от древнего города.

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Напомним, что развивая наступление в северном направлении силы Башара Асада постепенно приближаются к границе с провинцией Хама. Дальнейшее продвижение позволит правительственным войскам обезопасить от атак радикалов шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо.

Одновременно с этим военные источники сообщают, что сирийское командование формирует к востоку от Пальмиры ударную группировку, которая в ближайшее время начнет кампанию по снятию блокады ИГ с располагающегося в 170 километрах к северо-востоку Дейр эз-Зора.

Провинция Ракка

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«Демократические силы Сирии» (SDF)**** при поддержке международной коалиции продолжают кампанию против ИГ на территории провинции Ракка. Напомним, что накануне курдские формирования добились крупного успеха на западе региона, освободив после 50-дневной осады город Ат-Табка и располагающуюся в его окрестностях Евфратскую ГЭС.

Официальный представитель SDF Талаль Салу заявил журналистам, что силы, участвующие в операции «Гнев Евфрата», будут планомерно развивать наступление на Ракку, «столицу халифата», с северного, западного и восточного направлений, готовясь к штурму города. Следующей целью курдов на западе провинции является город Аль-Мансура, оставшийся после падения Ат-Табки крупнейшим оплотом террористов в этой части региона.

Провинция Хама

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В северо-западной части провинции Хама продолжаются военные действия между сирийской армией с одной стороны и «Организацией освобождения Леванта» и ее союзниками с другой. По данным информационного портала Damascus Now, силы Башара Асада наносят артиллерийские удары по скоплениям радикалов в районе населенного пункта Аль-Латамина.

Боевики «Свободной сирийской армии» (ССА)**, в свою очередь, обстреливают освобожденное селение Аз-Зилакият. Подтверждающее данную информацию видео было опубликовано в интернете.

Ирак

Правительственные войска продолжают операцию по освобождению от ИГ правобережной части Мосула. Российский телеканал RT публикует видео ожесточенных боев в квартале Аль-Ярмук.

Командующий генштаба ВС Ирака генерал-лейтенант Осман Аль-Ганими заявил, что успехи, достигнутые правительственными войсками в ходе кампании, позволяют надеяться на освобождение города до начала месяца Рамадан.

* Организация запрещена на территории РФ.