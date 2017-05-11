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Политика
Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности США

Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности США

21:12  11 Мая 2017
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Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности США

Вашингтон, 11 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, направленный на усиление кибербезопаности правительства государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Агентство отмечает, что нормативный акт призван укрепить информационную безопасность правительственных структур, а также инфраструктурных элементов. Reuters пока не располагает копией документа.

Ранее в Кремле заявили, что не передавали через Сергея Лаврова каких-либо посланий для Дональда Трампа.

#дональдтрамп
Cергей свазовский
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