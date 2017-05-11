Киев надеется договориться с США о поставках угля
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Киев, 11 мая. Украинская сторона планирует обсудить с американскими специалистами возможность поставки угля с территории Соединенных Штатов Америки. Об этом журналистам заявил в четверг министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
«Сейчас большинство контрактов, которые подписаны, это с Южной Африкой, откуда мы будем завозить. На сегодня идут еще некоторые поставки угля из РФ, — отметил украинский политик.
Напомним, ранее стало известно о том, что на Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии.
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