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Украина
Киев надеется договориться с США о поставках угля

Киев надеется договориться с США о поставках угля

21:28  11 Мая 2017
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Киев планирует завозить уголь из Южной Африки и США

Киев, 11 мая. Украинская сторона планирует обсудить с американскими специалистами возможность поставки угля с территории Соединенных Штатов Америки. Об этом журналистам заявил в четверг министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Сейчас большинство контрактов, которые подписаны, это с Южной Африкой, откуда мы будем завозить. На сегодня идут еще некоторые поставки угля из РФ, — отметил украинский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что на Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии.

Алексей Громов
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