BMW представила новые версии моделей 1-Series и 2-Series

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Москва, 11 мая. Немецкая компания BMW представила обновленные версии моделей 1-Series и 2-Series.

Модель 1-Series получила слегка измененные фары, декор решетки радиатора и дизайн патрубка выхлопной системы. В салоне обновлена приборная панель, на ней расположилась удобная мультимедийная система с навигацией и большим сенсорным экраном диагональю 8,8 дюймов. Вместе с тем в интерьере слегка изменились материалы отделки, а спереди появились подстаканники с закрывающейся крышкой.

В свою очередь 2-Series получила светодиодные фары, у машины также обновлен дизайн решетки радиатора и фонарей. Кроме того, расширилась цветовая гамма и набор предлагаемых колесных дисков.