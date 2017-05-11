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Политика
Путин планирует встретиться с Ципрасом в Пекине

Путин планирует встретиться с Ципрасом в Пекине

21:10  11 Мая 2017
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Путин планирует встретиться с Ципрасом в Пекине

Москва, 11 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует встретиться с председателем правительства Греции Алексисом Ципрасом в рамках визита в Китай. Об этом журналистам сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Такая встреча планируется», — цитирует слова пресс-секретаря РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин обсудил с лидером Палестины Махмудом Аббасом вопросы, связанные с урегулированием конфликтов на Ближнем Востоке.

#путин #песков #ципрас
Алексей Громов
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