Путин планирует встретиться с Ципрасом в Пекине
В закладки
Москва, 11 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует встретиться с председателем правительства Греции Алексисом Ципрасом в рамках визита в Китай. Об этом журналистам сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.
«Такая встреча планируется», — цитирует слова пресс-секретаря РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин обсудил с лидером Палестины Махмудом Аббасом вопросы, связанные с урегулированием конфликтов на Ближнем Востоке.
Возможна ли война между Россией и США
ПроголосоватьВсе опросы
Комментарии