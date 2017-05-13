«Евровидение-2017», финал: когда состоится, где смотреть, победитель, как проголосовать за Россию и наказать Украину

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Итак, завершается скандальное «Евровидение-2017», которое принимающая в этом году конкурс Украина превратила из праздника в политическое ристалище. Напомним, российская исполнительница Юлия Самойлова из-за отказа Киева дать ей визу, не смогла принять участие в конкурсе. Из-за этой провокации Первый канал, который в этом году должен был транслировать «Евровидение» в прямом эфире, отказался показывать конкурс.

В связи с этим большинство россиян не только лишились возможности посмотреть традиционно популярный у нас песенный конкурс, но и не смогут проголосовать за понравившегося исполнителя. Однако есть лазейки, которые могут помочь любителям «Евровидения» не только посмотреть конкурс и поболеть за россиянина, но и наказать Украину.

«Евровидение-2017»: кто выступит в финале

Первые полуфиналисты «Евровидения-2017» определились 9 мая, когда из представителей 18-ти стран-участниц в финал пробились десять лучших. По итогам голосования телезрителей и жюри в финал прошли представители десяти стран, в том числе два фаворита — из Швеции и Португалии.

Это Робин Бенгтсстон (Швеция), Artsvik (Армения), Сальвадор Собрал (Португалия), Dihaj (Азербайджан), Demy (Греция), Isaiah (Австралия), SunStroke Project (Молдова), Hovig (Кипр), Кася Мось (Польша) и Blanche (Бельгия).

Второй полуфинал «Евровидения-2017» прошел 11 мая, в нем приняли участие 18 исполнителей: Тияна Богичевич (Сербия), Натан Трент (Австрия), Яна Бурческа (Македония), Клаудия Фаниелло (Мальта), Илинка и Алекс Флоря (Румыния), O'G3NE (Нидерланды), Йоци Папаи (Венгрия), Аня Ниссен (Дания), Брендан Мюррей (Ирландия), Валентина Монетта и Джимии Уилсон (Сан-Марино), Жак Хоудек (Хорватия), JOWST и Александер Вальманн (Норвегия), Timebelle (Швейцария), NAVIBAND (Белоруссия), Кристиан Костов (Болгария), Fusedmarc (Литва), Койт Тооме и Лаура (Эстония), IMRI (Израиль).

Победители обоих полуфиналов, а также представители «большой пятерки» — стран, стоящих у истоков «Евровидения» (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции), и страны-хозяйки Украины проходят в финал, минуя предварительный отбор.

Финал «Евровидения-2017»: когда и во сколько состоится, где смотреть

Финал «Евровидения-2017» пройдет в Киеве 13 мая. Начало прямой трансляции в 22 часа по московскому времени. Поскольку российское телевидение конкурс не показывает, тем, у кого нет Интернета или спутниковой антенны, посмотреть финал, увы, не удастся.

Для владельцев Интернета проблема решаема: финал конкурса покажут многие ресурсы, в том числе официальный канал «Евровидения-2017» на YouTube, а также интернет-версии большинства европейских вещателей. Также можно воспользоваться спутниковым телевидением и поймать, например, трансляцию из Белоруссии или Болгарии. О Болгарии еще упомянем, а пока ответим на вопрос, как голосовать за понравившегося исполнителя.

Увы, тем, кто находится на российской территории, этого сделать не удастся. Однако россиянам, находящимся за рубежом, никто не мешает голосовать через местных провайдеров за кого угодно, кроме исполнителя из той страны, на территории которой вы находитесь. И вот тут-то самое главное: а почему бы не проголосовать за главного претендента на победу — юного голосистого москвича Кристиана Костова, выступающего за Болгарию и готового составить конкуренцию двум другим фаворитам — итальянцу Франческо Габбиани и португальцу Сальвадору Собралу?

Кстати, как отмечают букмекеры, шансы Костова на победу резко повысились именно из желания многих телезрителей хоть чем-то насолить Украине, так бесчеловечно обошедшейся с Юлией Самойловой.

Кристиан Костов — наше секретное оружие

Кристиану Костову 17 лет, он родился в Москве, у юноши есть российское и болгарское гражданство. Костов не только финалист первого сезона российского проекта «Голос. Дети» и четвертого сезона болгарского конкурса «X Factor», но и настоящий патриот России.

При этом, как выяснилось, так же, как и Самойлова, Костов выступал в Крыму уже после того, как полуостров воссоединился с Россией. Но тут Киев пошел по пути двойных стандартов, предпочтя закрыть глаза на это «нарушение»: ссориться с Болгарией Украина не рискнула.

Тем не менее, победа Костова будет серьезным щелчком по носу Киеву, испортившему «Евровидение» отвратительной антироссийской истерией. Так что, скорее всего, для россиян, живущих за границей, или гостящих в зарубежных странах, вопрос, за кого голосовать в финале «Евровидения» не стоит.