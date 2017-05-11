Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста в Черновицкой области

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Москва 11 мая. Неизвестные злоумышленники осквернили мемориал жертвам Холокоста в украинском городе Черновцы. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Черновицкой еврейской благотворительной организации «Мирьям» Илья Хочь.

Согласно предварительной информации, вандалы нарисовали красной краской свастику, а также ряд других нацистских символов.

«Подскажите, люди добрые, как мне на это реагировать?» — пожаловался Хочь.

Напомним, в начале марта стало известно о том, что хулиганы разрушили мемориал жертвам Холокоста в Одесской области.