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Украина
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста в Черновицкой области

Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста в Черновицкой области

21:00  11 Мая 2017
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Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста в Черновицкой области

Москва 11 мая. Неизвестные злоумышленники осквернили мемориал жертвам Холокоста в украинском городе Черновцы. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Черновицкой еврейской благотворительной организации «Мирьям» Илья Хочь.

Согласно предварительной информации, вандалы нарисовали красной краской свастику, а также ряд других нацистских символов.

«Подскажите, люди добрые, как мне на это реагировать?» — пожаловался Хочь.

Напомним, в начале марта стало известно о том, что хулиганы разрушили мемориал жертвам Холокоста в Одесской области.

Алексей Громов
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