Mercedes-Benz отзывает новые автомобили E-Class в России

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Москва, 11 мая. Компания Mercedes-Benz отзывает в России 78 автомобилей E-Class, которые были проданы с января 2016 года по февраль 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Причиной отзыва данных автомобилей Mercedes-Benz является некорректно установленный блок управления системы распознавания наличия пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что компания Mercedes-Benz осуществит все ремонтные работы за свой счет. Стоит отметить, что минимальная стоимость автомобиля Mercedes-Benz E-Class в России составляет порядка трех миллионов рублей.