В активном поиске: почему соцсети все чаще становятся причинами разводов

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Не секрет, что виртуальная реальность стала современному поколению гораздо ближе, нежели реальный мир. Последние исследования показывают, что социальные сети во многих странах стали причиной роста количества разводов. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Современный мир представляет собой огромное количество гаджетов, о которых еще 50 лет назад не представлялось мечтать. Когда-то люди связывались друг с другом при помощи писем, на смену которым пришли коммутаторы и стационарные телефоны. В XXI веке — развитой технологической эре — фактически любой человек, кроме, возможно, некоторых стран Африки, может позволить себе позвонить друзьям и близким по мобильнику. Но и это уже далеко не предел. Если сотовые операторы дерут, что называется, втридорога за международные звонки, то со связью через Интернет все стало еще проще — достаточно лишь им обзавестись. И вот мы можем зайти в Facebook, Skype, Snapchat, Twitter или What’sApp и написать, позвонить или устроить конференцию с разными уголками земли одновременно. Несмотря на обилие технологий, которые должны помогать человечеству, все чаще они работают по другому сценарию.

Согласно последним исследованиям, социальные сети все чаще становятся причиной разводов и расставаний. К примеру, в США более 60% подавших на развод заявили, что одной из основных причин расставания стал Facebook. Если верить прогнозу агентства Gallup, то уже через каких-то два года соцсети станут чуть ли не главной причиной разводов в США и Европе.

В 2009 году сотрудники одного из британских сервисов, которые занимаются оформлением разводов, проанализировали пять тысяч заявлений о расторжении брака. Результат: 20% пар указывают соцсеть как одну из причин расставания. Виной тому, в большинстве случаев, интимная переписка с посторонними людьми или аналогичного характера фото, обнаруженные вторым супругом. Год спустя масштабное исследование провели и в Соединенных Штатах. Американские юристы дали свою оценку, подтвердив, что в последние пять лет увеличилось количество разводов, в которых в качестве причины фигурировали соцсети.

Собеседница ФАН, кандидат социологических наук социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института изучения семьи, детства и воспитания РАО, Ольга Лебедь считает, что социальные сети не могут стать основной причиной для развода или расставания, однако их влияние велико.

«Соцсети — это средство нового знакомства и создания каких-то связей и отношений, но я бы не стала путать причину и следствие. Не буду спорить, социальные сети провоцируют разрушение норм и семей. Но изначально люди перестают общаться между собой, а соцсеть лишь выступает в роли провокатора, — комментирует для ФАН Ольга Лебедь. — Виртуальный мир заменяет людям реальность во многих сферах. Возможно, именно в Интернете люди и находят тех, с кем им комфортнее общаться, и забывают о своих реальных отношениях».