В активном поиске: почему соцсети все чаще становятся причинами разводов
Не секрет, что виртуальная реальность стала современному поколению гораздо ближе, нежели реальный мир. Последние исследования показывают, что социальные сети во многих странах стали причиной роста количества разводов. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
Современный мир представляет собой огромное количество гаджетов, о которых еще 50 лет назад не представлялось мечтать. Когда-то люди связывались друг с другом при помощи писем, на смену которым пришли коммутаторы и стационарные телефоны. В XXI веке — развитой технологической эре — фактически любой человек, кроме, возможно, некоторых стран Африки, может позволить себе позвонить друзьям и близким по мобильнику. Но и это уже далеко не предел. Если сотовые операторы дерут, что называется, втридорога за международные звонки, то со связью через Интернет все стало еще проще — достаточно лишь им обзавестись. И вот мы можем зайти в Facebook, Skype, Snapchat, Twitter или What’sApp и написать, позвонить или устроить конференцию с разными уголками земли одновременно. Несмотря на обилие технологий, которые должны помогать человечеству, все чаще они работают по другому сценарию.
Согласно последним исследованиям, социальные сети все чаще становятся причиной разводов и расставаний. К примеру, в США более 60% подавших на развод заявили, что одной из основных причин расставания стал Facebook. Если верить прогнозу агентства Gallup, то уже через каких-то два года соцсети станут чуть ли не главной причиной разводов в США и Европе.
В 2009 году сотрудники одного из британских сервисов, которые занимаются оформлением разводов, проанализировали пять тысяч заявлений о расторжении брака. Результат: 20% пар указывают соцсеть как одну из причин расставания. Виной тому, в большинстве случаев, интимная переписка с посторонними людьми или аналогичного характера фото, обнаруженные вторым супругом. Год спустя масштабное исследование провели и в Соединенных Штатах. Американские юристы дали свою оценку, подтвердив, что в последние пять лет увеличилось количество разводов, в которых в качестве причины фигурировали соцсети.
Собеседница ФАН, кандидат социологических наук социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института изучения семьи, детства и воспитания РАО, Ольга Лебедь считает, что социальные сети не могут стать основной причиной для развода или расставания, однако их влияние велико.
«Соцсети — это средство нового знакомства и создания каких-то связей и отношений, но я бы не стала путать причину и следствие. Не буду спорить, социальные сети провоцируют разрушение норм и семей. Но изначально люди перестают общаться между собой, а соцсеть лишь выступает в роли провокатора, — комментирует для ФАН Ольга Лебедь. — Виртуальный мир заменяет людям реальность во многих сферах. Возможно, именно в Интернете люди и находят тех, с кем им комфортнее общаться, и забывают о своих реальных отношениях».