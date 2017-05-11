Джамала осталась без гонорара за выступление на «Евровидении-2017»

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Киев, 11 мая. Победительница «Евровидения-2016» певица Джамала не получит денег из гонорара 37 тысяч долларов, который ее команде заплатит государство за участие в песенном конкурсе в этом году, заявил ее продюсер Игорь Тарнопольский.

В украинской базе данных госзакупок Prozorro была опубликована информация о гонораре Джамалы за выступления в перерывах «Евровидения-2017” в размере 37 тысяч долларов. Однако, по словам ее продюсера Игоря Тернопольского, эти деньги певица не получит, поскольку ее прошлогоднее выступление обошлось слишком дорого. «Один миллион – это гонорар за производство трех номеров, в одном из которых была запись симфонического оркестра, во втором — постановка с танцорами», — пояснил промоутер.

Он добавил, что для каждого номера пришлось шить отдельные костюмы не только для самой артистки, но и для балета, оплачивать создание визуальных эффектов. «Я сейчас доплачиваю за производство номеров для «Евровидения». Если я доплачиваю, это означает, что Джамала ничего не получит», — резюмировал он, добавив, что только на один номер его подопечной в 2016 год было потрачено 90 тысяч долларов.