Сестра Савченко назвала фейком страницу Надежды с заявлением про быдло-ВСУ

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Киев, 11 мая. Страница депутата Верховной рады Надежды Савченко в социальной сети «ВКонтакте», где было опубликовано сообщение с критикой в адрес украинских военнослужащих, оказалась фейковой. Об этом заявила сестра депутата Вера Савченко.

«Через нее уже неоднократно шли провокационные вбросы. До этого там же был пост о том, что Надя якобы скорбит по Гиви», — сказала сестра Савченко в комментарии интернет-изданию «СТРАНА.ua».

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала на своей странице «ВКонтакте» сообщение, в котором назвала военнослужащих ВСУ быдлом, которое отправилось в Донбасс убивать своих соотечественников за деньги олигархов.