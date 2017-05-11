Трамп признался, что давно планировал выгнать Коми из ФБР

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Москва, 11 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признался в том, что он давно планировал отправить в отставку директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Об этом глава государства заявил журналистам в четверг.

По словам политика, на его мнение не могли повлиять даже рекомендации представителей министерства юстиции США.

#BREAKING US President Donald Trump says he was always going to fire FBI director James Comey — AFP news agency (@AFP) May 11, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что на пост директора ФБР могут претендовать губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и экс-глава управления полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли.