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Политика
«Хезболла» обещает поддержать любую позицию Дамаска на переговорах по Сирии

«Хезболла» обещает поддержать любую позицию Дамаска на переговорах по Сирии

20:16  11 Мая 2017
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«Хезболла» обещает поддержать любую позицию Дамаска на переговорах по Сирии

Дамаск (Сирия), 11 мая. Руководство «Хезболлы» готово поддержать любую позицию Дамаска на межсирийских переговорах. Об этом заявил генсек шиитской организации Хасан Насралла.

Он также напомнил о том, что «Хезболла» не является стороной политического диалога.

«Мы направились в Сирию с ясной целью — помочь сирийскому руководству в борьбе с терроризмом», — подчеркнул Насралла.

По словам политика, Тегеран и Москва гармонично сотрудничают в сфере урегулирования регионального конфликта.

Ранее стало известно о том, что очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве стартует 16 мая.

Алексей Громов
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