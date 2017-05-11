«Хезболла» обещает поддержать любую позицию Дамаска на переговорах по Сирии

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Дамаск (Сирия), 11 мая. Руководство «Хезболлы» готово поддержать любую позицию Дамаска на межсирийских переговорах. Об этом заявил генсек шиитской организации Хасан Насралла.

Он также напомнил о том, что «Хезболла» не является стороной политического диалога.

«Мы направились в Сирию с ясной целью — помочь сирийскому руководству в борьбе с терроризмом», — подчеркнул Насралла.

По словам политика, Тегеран и Москва гармонично сотрудничают в сфере урегулирования регионального конфликта.

Ранее стало известно о том, что очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве стартует 16 мая.