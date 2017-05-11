Генштаб Ирака назвал сроки освобождения западной части Мосула от ИГ

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Багдад, 11 мая. Иракская армия намерена объявить о полном освобождении западной части Мосула от ИГ* до начала месяца Рамадан (27 мая), заявил глава Генштаба Ирака Осман аль-Ганими.

Сегодня в ходе посещения передовых позиций иракской армии в Мосуле глава Генштаба Ирака Осман аль-Ганими обозначил сроки полного освобождения западной части города от ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ). «Иракские силы объявят победу над ИГ в западной части Мосула до наступления месяца Рамазан», — сказал аль-Ганими, его слова приводит телеканал «Аль-Джазира».​

* Организация запрещена на территории РФ.