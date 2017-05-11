ДНР: жители Украины отпраздновали День республики в Донецке

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Донецк, 11 мая. Жители подконтрольных Киеву районов Донбасса приняли участие в праздничном шествии в честь в честь третьей годовщины со дня образования Донецкой народной республики, которое проходило сегодня в центре Донецка. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

По центральным улицам Донецка прошли более 300 жителей Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, Красного Лимана и Мариуполя. Жители подконтрольных Киеву городов Донбасса несли в руках флаги Донецкой народной республики.

Напомним, 11 мая в ДНР отмечают День республики. Чтобы поздравить жителей ДНР с праздником в Донецк прибыли официальные делегации из Российской Федерации, Абхазии, Южной Осетии и ЛНР.