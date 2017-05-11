Водителя BMW, избившего в Москве женщину на глазах ее детей, задержала полиция

В закладки

Скопировать

Москва, 11 мая. Водитель иномарки BMW, напавший ранее на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы, задержан, сообщили в МВД РФ.

СК РФ проверяет инцидент, имевший место 5 мая в центре российской столицы. Известно, что водитель иномарки BMW, напавший на пешехода, задержан, об этом сообщила официальный представитель силового ведомства Ирина Волк. По данным полиции, предполагаемый водитель 5 мая на улице Плющиха не пропустил пешехода с двумя детьми на зебре, а затем догнал женщину и ударил. По словам Ирины Волк, будут проведены соответствующие мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента.