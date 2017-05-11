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Политика
Шойгу обменялся с Либерманом мнениями о взаимодействии РФ и Израиля

Шойгу обменялся с Либерманом мнениями о взаимодействии РФ и Израиля

20:01  11 Мая 2017
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Шойгу обменялся с Либерманом мнениями о взаимодействии РФ и Израиля

Москва, 11 мая. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Израиля Авигдором Либерманом.

В ходе диалога политики обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности», — отметили официальные представители российского оборонного ведомства.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на то, что Москва и Вашингтон продолжают тесно сотрудничать в сфере обеспечения безопасности полетов в Сирии.

Алексей Громов
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