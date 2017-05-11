Граффити с поцелуем Папы Римского и «дьявольского» Трампа появилось рядом с Ватиканом

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Рим, 11 мая. Возле Ватикана появилось граффити с изображением поцелуя Папы Римского Франциска и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Radio Colonna.

Граффити нарисовано на стене одного из домов неподалеку от Ватикана. На рисунке понтифик изображен в виде ангела, а президент США представлен с рогами дьявола и в плаще римского центуриона.

Un nuovo murales a Borgo Pio: papa Francesco e Donald Trump si baciano. Quanto durerà? https://t.co/HFVn3U51LM #RadioColonna pic.twitter.com/Xu9Y2lStxX — RadioColonna (@RadioColonna) May 11, 2017

Стоит отметить, что это не первое граффити, на котором изображен Франциск. В 2014 году появилось первое граффити, где понтифик был изображен в образе супермена.

Напомним, президент США Дональд Трамп и Папа Римский Франциск должны встретиться в Ватикане 24 мая.