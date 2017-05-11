Граффити с поцелуем Папы Римского и «дьявольского» Трампа появилось рядом с Ватиканом
В закладки
Рим, 11 мая. Возле Ватикана появилось граффити с изображением поцелуя Папы Римского Франциска и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Radio Colonna.
Граффити нарисовано на стене одного из домов неподалеку от Ватикана. На рисунке понтифик изображен в виде ангела, а президент США представлен с рогами дьявола и в плаще римского центуриона.
Стоит отметить, что это не первое граффити, на котором изображен Франциск. В 2014 году появилось первое граффити, где понтифик был изображен в образе супермена.
Напомним, президент США Дональд Трамп и Папа Римский Франциск должны встретиться в Ватикане 24 мая.
Комментарии