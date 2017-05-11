На Ямале врачи установили рекорд по сохранению беременности

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В Ноябрьском перинатальном центре установили рекорд по пролонгации беременности. После того, как у пациентки на 26-й неделе отошли околоплодные воды, ребенок находился в утробе матери еще 54 дня. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Ольга с мужем готовились к появлению долгожданного ребенка. Но на 26-й неделе у нее неожиданно отошли околоплодные воды.

«Когда стало понятно, что рождение столь долгожданного первенца под угрозой, нам с мужем стало очень страшно. Я была готова на все, чтобы малыш родился здоровым», — вспоминает Ольга.

Женщину с помощью санавиации экстренно доставили из ее родного Нового Уренгоя в Ноябрьск, где год назад открылся суперсовременный перинатальный центр.

По словам заместителя главного врача Ноябрьской ЦГБ по акушерству и гинекологии Арсена Арутюнянца, раньше единственным выходом в такой ситуации было вынужденное родоразрешение. Теперь, при определенных условиях, есть возможность сохранять беременность.

«Врачам перинатального центра удалось продлить беременность женщины на 54 дня. Для нас это новый рекорд. Раньше нам удавалось сохранять беременность после отхождения околоплодных вод в течение 30 дней», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей Арсен Арутюнянц.

По словам Арутюнянца, все критерии для пролонгации беременности прописаны в протоколах Минздрава. Это возможно при определенном количестве околоплодных вод, отсутствии воспалительных процессов и хорошем самочувствии ребенка в утробе матери, которое определяется по данным клинико-лабораторных исследований. Обычно врачам удается пролонгировать беременность на две, максимум — три недели, поэтому 54 дня — это своего рода рекорд.

«Если бы ребенок родился на 26-й неделе, он был бы глубоко недоношенный. Его вес был бы граммов 600-700. Мы, конечно, выхаживаем таких детей, но в плане прогноза выживаемости и общей заболеваемости ребенка это нездорово. Так, например, если ребенок рождается на 25-26-й неделе беременности, то у него могут быть проблемы со зрение и слухом, а также с легкими, поскольку его ткани еще недоразвиты. Сегодня мы выхаживаем новорожденных даже с рекордно низким весом, но вероятность инвалидизации таких детей слишком велика. С каждой неделей беременности риски становятся все меньше. Теперь при определенных условиях при преждевременном излитии околоплодных вод Минздрав рекомендует по возможности сохранять беременность до 34 недели», — пояснил Арутюнянц.

Но пролонгация беременности после излития околоплодных вод, по словам врача, тоже несет в себе определенные риски.

«Плодный пузырь выполняет барьерные функции, защищает ребенка от различного рода инфекций, поэтому, когда у воды отходят, резко возрастают риски гнойно-септических осложнений. Мы всегда стараемся сохранить беременность до максимально возможного срока в зависимости от состояния беременной и плода. Но после 34-й недели риски от пролонгации беременности начинают преобладать над рисками рождения раньше срока», — подчеркнул Арутюнянц.

Ольге пришлось соблюдать постельный режим все 54 дня. За здоровьем малышки боролся весь медперсонал перинатального центра.

«В перинатальном центре все окружили меня заботой, все старались помочь мне выдержать это испытание. Я им всем бесконечно благодарна. Как и планировали, дочка Алиса появилась на свет на 34-й неделе. Девочка родилась здоровой, вес — 1800 граммов, рост — 42 сантиметра. У нас все отлично», — радовалась Ольга.

Алиса хорошо ест, прибавляет в весе, и их с Ольгой уже выписали домой.