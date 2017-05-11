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Политика
Путин поздравил Борисова с избранием на пост премьера Болгарии

Путин поздравил Борисова с избранием на пост премьера Болгарии

19:26  11 Мая 2017
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Путин

Москва, 11 мая. Российский президент Владимир Путин поздравил по телефону Бойко Борисова с избранием на пост премьера Болгарии, выразив надежду на развитие российско-болгарских отношений в конструктивном русле. 

Сегодня по инициативе Болгарии состоялся телефонный разговор между главой государства Владимиром Путиным и избранным на новый срок болгарским премьером Бойко Борисовым. «В ходе беседы обсуждены перспективные направления двустороннего сотрудничества в политической, торгово- экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что во время телефонных переговоров стороны акцентировали внимание на готовящихся мероприятиях к 25-летию подписания российско-болгарского Договора о дружественных отношениях.

Ирина Селезнева
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