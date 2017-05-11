Путин поздравил Борисова с избранием на пост премьера Болгарии

В закладки

Скопировать

Москва, 11 мая. Российский президент Владимир Путин поздравил по телефону Бойко Борисова с избранием на пост премьера Болгарии, выразив надежду на развитие российско-болгарских отношений в конструктивном русле.

Сегодня по инициативе Болгарии состоялся телефонный разговор между главой государства Владимиром Путиным и избранным на новый срок болгарским премьером Бойко Борисовым. «В ходе беседы обсуждены перспективные направления двустороннего сотрудничества в политической, торгово- экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что во время телефонных переговоров стороны акцентировали внимание на готовящихся мероприятиях к 25-летию подписания российско-болгарского Договора о дружественных отношениях.