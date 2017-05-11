«Хезболла» сворачивает свои базы на границе Сирии и Ливана

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Дамаск (Сирия), 11 мая. Руководство «Хезболлы» приняло решение расформировать базы, которые расположены на границе Сирии и Ливана. Об этом сообщил в четверг лидер шиитской организации Хасан Насралла.

«Не осталось необходимости в нашем присутствии на восточных границах Ливана после того, как они стали безопасны. Мы свернули свои базы там», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что отряды «Хезболлы» покинули сирийскую провинцию Хама для того, чтобы принять участие в штурме Дейр эз-Зора.