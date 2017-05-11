Зерновой центр в Хасаке: как Дамаск собирается решать продовольственные проблемы страны

В закладки

Скопировать

Аль-Хасака, 11 мая. Сирийская арабская республика собирается вернуться к годовой норме потребления пшеницы в 1,8 млн тонн, и для этого ей необходимо восстановить «дорогу жизни» Хасака — Алеппо. Федеральное агентство новостей публикует видеозапись, которая демонстрирует работу зернового центра в городе Хасака.

Власти страны отмечают, что непосредственно перед началом войны Сирия свободно импортировала пшеницу. Более 40% добытой пшеницы производилось в провинции Хасака, и в лучшие годы количество добытых злаков достигало двух миллионов тонн. В 2017 году производство пшеницы ожидается на уровне 500 000 тонн.

В Дамаске подчеркивают, что из-за войны образовался серьезный разрыв между заявленным и полученным количеством продукции. Дело в том, что более трети произведенной пшеницы власти попросту не получают, так как все наземные маршруты в Хасаку были перекрыты радикальными исламистами. Сирийская пшеница страдала от нечистых на руку чиновников, вооруженных бандформирований и контрабандистов, которые перебрасывали ее в Турцию.

Однако совсем недавно курдские войска смогли восстановить дорогу от Хасаки до Алеппо, и в настоящее время власти Сирии изучает вопрос восстановления этих дорог и всей сопутствующей инфраструктуры.

Видеозапись демонстрирует работу зернового центра в Хасаке. Груженные пшеницей грузовики ожидают положительного решения от Дамаска и буквально готовы к отправке в Алеппо.