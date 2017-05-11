Сирия создает зоны безопасности и решает судьбу США, НАТО испугалась ИГИЛ

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Сирия определяет зоны безопасности и решает, нужно ли ей присутствие на своей территории военных из Соединенных Штатов. НАТО испугалась вступать в прямую войну с ИГИЛ*.

Условия нахождения США в Сирии

Соединенные Штаты смогут находиться в каких-либо зонах Сирии только по согласованию с официальным Дамаском. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Как отметил замглавы МИД РФ, Сирия — суверенное государство, которое само решает, кого допускать на свою территорию, в том числе в зоны безопасности.

«Сирия — суверенная страна, у нее есть руководство, с ним и надо вести консультации», — сказал Богданов, отвечая на вопрос, смогут ли американские военные находиться в каких-либо сирийских зонах. По словам заместителя главы российского МИД, Россия не намерена вмешиваться в этот процесс. «Это не наша страна, мы не можем определять за сирийцев, кто у них будет действовать», — отметил российский дипломат.

Тем не менее, как отметил замглавы МИД, конкретизация деталей мирного процесса в Сирии и определение границ зон деэскалации требуют согласования с США и Иорданией.

По словам Богданова, на переговорах в Астане 3-4 мая определены все вопросы, которые требуют более конкретного, углубленного обсуждения, в том числе с участием стран-наблюдателей, присутствовавших в столице Казахстана.

«Я имею в виду США и Иорданию», — отметил он.

Где будут располагаться зоны безопасности

Напомним, 3 и 4 мая в столице Казахстана Астане состоялся очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию. В ходе переговоров был подписан меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Соглашение было подписано странами-гарантами — Россией, Турцией и Ираном. Сирийское руководство поддержало этот документ.

Первая зона деэскалации располагается на севере Сирии. Это часть провинции Идлиб, северо-восточные районы провинции Латакия, западная часть провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. Население этой части Сирии составляет более миллиона человек.

Вторая зона располагается на севере провинции Хомс, там проживают около 200 тысяч мирных жителей.

Третья зона находится в Восточной Гуте, но в нее не включен район Кабун, контролируемый боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Также во всех зонах будет продолжена борьба с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ).

Четвертая зона — на юге Сирии. Это районы, граничащие с Иорданией, в которых проживают более 800 тысяч мирных жителей. Точная демаркация границ зон деэскалации будет проведена позже.

НАТО не будет участвовать в боях против ИГИЛ

НАТО не будет принимать участие в боевых действиях против ИГИЛ, даже при условии вступления Альянса в возглавляемую США коалицию. Альянс сосредоточится только на технической поддержке и обучении национальных сил, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, вступит ли возглавляемая им организация в международную антиигиловскую коалицию.

«НАТО не будет участвовать в боевых операциях ни в Сирии, ни в Ираке, — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Берлине. — Мы продолжим предоставление помощи (Ираку) с использованием самолетов AWACS, а также будем обучать иракских силовиков».

Ранее США дали понять своим европейским союзникам, что ожидают формального присоединения НАТО к международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, действующей в Сирии и Ираке. Отметим, если в Ираке коалиция действует по приглашению законного правительства, то официальный Дамаск считает агрессией и интервенцией действия Запада на сирийской территории.

* Организация запрещена на территории РФ.