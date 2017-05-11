Сирия показала достижения промышленности на фестивале в Эс-Сувейде

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Эс-Сувейда, 11 мая. Фестиваль «Сделано в Сирии» проходил в провинции Эс-Сувейда с 4 по 11 мая. Промышленники Сирии представили свои товары, которые можно было приобрести с 50%-ной скидкой. Федеральное агентство новостей публикует видео.

На выставке была представлена продукция примерно 110 предприятий пищевой, текстильной и т.д. промышленности. Товары можно было приобрести со скидкой в 50%, а кроме того, получить специальные подарки от Промышленной палаты Дамаска. Семьям беженцев были предоставлены ваучеры на суммы от 500 тыс. до 1 млн сирийских фунтов (2,3 — 4,6 тыс. долларов).

Подобные мероприятия проходили не только в Эс-Сувейде, но и в других провинциях. Их цель — стимулирование сирийской промышленности, пришедшей в упадок во время войны.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении ФАН, видно, что фестиваль вызвал интерес у сирийцев, несмотря на ситуацию в стране. Многие не упустили возможности запастись всем необходимым и покидали выставку с большими пакетами.