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Спорт
Овечкин не поможет сборной России на ЧМ по хоккею

Овечкин не поможет сборной России на ЧМ по хоккею

19:06  11 Мая 2017
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Овечкин не поможет сборной России на ЧМ по хоккею

Кельн, 11 мая. Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира. Александр Овечкин выступить в турнире не сможет, сообщили в пресс-службе команды.

«Вашингтон Кэпиталз» 10 мая в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли проиграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:0. Таким образом команда уступила в серии со счетом 3–4.

«Таким образом, Кузнецов и Орлов, а также Александр Овечкин завершили сезон в НХЛ (но последний не выступит на чемпионате мира), — обратили внимание в пресс-службе национальной команды. — Сборная России изначально заявила на чемпионат мира 22 хоккеиста из 25 возможных».

Хоккеисты Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России на ЧМ-2017.

Овечкин не поможет сборной России на ЧМ по хоккею

Ранее стало известно, что Овечкин поедет на ОИ-2018, несмотря на запрет НХЛ.

#орлов #кузнецов #овечкин
Катерина Тимошенская
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